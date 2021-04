Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde Mevlüt ve Mustafa Yılmaz’ın ortak kullandığı evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan Sıtkı, Mehmet ve Tahir Yılmaz kardeşlere ait yazları kullandıkları eve sıçradı. Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına Ulus, Devrekani, Azdavay itfaiye ekipleri ile Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de destek verdi. Yangında Fatma Yılmaz (89) ile kızı Cemile Yılmaz (65) alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti. Mevlüt Yılmaz da yangında yaralandı. Yaralanan Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında şu an itibariyle üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında bir otomobilde alevlerin arasında kalarak yandı.

Halen devam eden yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, “Saat 09.00 sıralarında ihbar aldığımızda yangın ekibimizle birlikte buraya intikal ettik. Demirtaş köyü Ahmetağa Mahallesine geldiğimizde 3 evin ve 1 otomobilin yandığını gördük. Maalesef 2 ev boş, 1 evde ise 5 kişi yaşıyor. Bu 5 kişinin yaşadığı evde zaten yangın çıkıyor. Evdeki 3 kişi kendilerini kurtarmış, bunlardan bir tanesinde vücudunda çeşitli yara bere izleri var. Ama maalesef 92 yaşındaki teyzemizle 65 yaşındaki kızı evde mahsur kalarak hayatlarını kaybettiler. İki can kaybı maalesef bizleri üzdü. Bunun yanı sıra üç ev ve bir otomobilde yandı. Yangına müdahale ediliyor. Yangına müdahalemizde Devrekani, Seydiler, Ulus, Azdavay ve tabii ki Pınarbaşı Belediyesi olarak yangına müdahale ettik ve şu anda kontrol altına alınmış durumda. Üzücü olan iki can kaybı. Henüz yangının neden çıktığı bilinmiyor. Evde yangından kendisini kurtaranlar henüz daha kendilerine gelemediler. Onlarında bu konuyla ilgili açık ve net bildikleri bir şey de yok” dedi.