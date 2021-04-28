Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk geleneklerinin vazgeçilmezi olan düğün yemeğinin salgın tedbirleri dolayısıyla verilemeyeceği için Uganda’daki ihtiyaç sahiplerini sevindirmeyi düşündüğünü belirten Burak Koçak, 7 Temmuz’daki düğünlerinde harcamayı planladıkları yemek ücretini bir yardım kuruluşu tarafından düzenlen "Afrika'ya iftar sofrası" kampanyasına bağışladı.

Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu anlatan Koçak, “Düğün yemeğimizi Uganda’daki Müslüman kardeşlerimize gönderdik. Onların iftar yapmalarını sağladık” dedi.

Nişanlısıyla birlikte Amasya Belediyesi’nde çalışan Merve Kara ise 300’den fazla insanın karınların doyduğu görüntüleri sevinçle izlediklerini söyledi.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Engin Keşoglu ve İl Başkanı Mustafa Bayoğlu da bağışta bulunan genç çifte teşekkür ederek mutluluklar dilediler.