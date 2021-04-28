Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Biden’ın açıklamalarının siyasi bir nitelemeden ibaret olduğu ve hukuki bir karşılığının olmadığı vurgulanan açıklamada, “Buna rağmen Biden’ın mesnetsiz ve birtakım lobilere hizmet eden açıklamasına ve buna destek verenlere karşı, bu ülkenin gençleri olarak milli bir duruş sergilememiz elzemdir” denildi. AK Parti Gençlik kolları açıklamasında özetle şunlar yer aldı:



“Joe Biden’ın ‘Türkiye’de muhalefeti destekleyeceğiz’ sözünden aldıkları cesaretle, Millet İttifakı’nı, Biden İttifakı’na evirenlerin, yaşananlar karşısında sessiz kalmasına ya da ikili tavır sergilemesine şaşırmıyoruz. Sözde ‘soykırımı’ pazarlama yarışındaki Türkiye düşmanlarına karşı susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Türkiye’nin geleceği adına soruyoruz. Sözde muhalif CHP Gençlik Kolları, ülke çıkarlarımıza ters hareket eden abilerine ses çıkarmaktan neden korkmaktadır? Bugün milletimize karşı yöneltilen bu iftiraya sessiz kalan CHP Gençlik Kolları, yarın milletimize karşı atılacak iftiralara, siyasi hamlelere ve saldırılara karşı nasıl bir tavır takınabilir? CHP Gençlik Kolları, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ittifak ve ortaklık kuran ve yalnızca iktidara gelme uğruna Türkiye’nin kurucu değerlerini ayaklar altına almaya kalkan abilerine nasıl dur diyemez? Bu soruları sormak boynumuzun borcudur.”