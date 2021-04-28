Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüsle mücadele kapsamında her akşam saat 19.00 ile saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala, İstanbul’daki trafik adeta durma noktasına geldi. Mesai saatinin bitimiyle birlikte kısıtlama öncesinde evine gitmek için yola koyulan vatandaşlar megakentin trafiğini adeta durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu kısıtlamaya bir saat kala yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Öte yandan toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk oluştu. Kısıtlama öncesinde evine gitmek için durakta bekleyen vatandaşları sosyal mesafeyi unuttuğu görüldü.