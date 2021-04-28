Kocaeli’de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen polis operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir ikamette yapılan aramada ise haklarında arama kararı bulunan 2 kadın, evde saklandıkları gizli bölmede polis ekiplerince yakalandı. Evin bir odasında duvar arkasına yapılan gizli bölmeye saklanan 2 kadın, yerlerini tespit ederek “Güzel yer yapmışsın kendine” diyen polis ekiplerince çıkarıldı. Aralarında konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan haklarında 1 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası ile aranan 19 kişi, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.
Gizli bölmeye saklanan iki kadın polisten kaçamadı
28.04.2021 - 22:08 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda evinde gizli bölmeye saklanan 2 kadın polislerden kaçamadı. Operasyonda 19 kişi yakalandı.
Etiketler : kocaeli,kadın,polis,haberler,
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