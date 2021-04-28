Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İftar yemeğinden sonra işçilerden bazılarında mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri olması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Bir kişi özel araçla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 10 işçi de gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 11 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu, gözetim altında tutulduğu bildirildi.
Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Elazığ'da 11 işçi yediği iftar yemeğinden zehirlendi
28.04.2021 - 22:34 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 22:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 11 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İftar yemeğinden sonra işçilerden bazılarında mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri olması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Bir kişi özel araçla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 10 işçi de gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 11 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu, gözetim altında tutulduğu bildirildi.
Etiketler : Elazığ,işti,zehirlenme,
786333 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786333.aspx
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