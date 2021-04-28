Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çat beldesinde 2 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım, Seki dağı mevkiinde bulunan evlerinin önünde oynarken kayboldu. Ailesi Yıldırım'ı bir süre aradıktan sonra sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri çocuğun kaybolduğu bölgede arama çalışması başlattı. Jandarmanın haber vermesi üzerine AFAD ekipleri de köylüler ile arama çalışmasına katıldı. Küçük çocuğu arama çalışmaları sürüyor.