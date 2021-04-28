Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Dizdariye Mahallesi'nde evinin yakınlarındaki su kuyusunun üzerine çıkarak oyun oynayan Poyraz T., kuyunun içine düştü. Uzun süre çocuğunu arayan aile, Poyraz'a ulaşamayınca mahalledeki su kuyusu kontrol edildi. Kuyudan çıkarılarak Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz T. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.