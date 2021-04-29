Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Covid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanacak “tam kapanma” öncesinde vatandaşlar hobi dükkânları ve kırtasiyelere akın etti. Bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar hobi dükkânları önünde yoğunluk oluşturdu. Mağaza ve iş yerlerinde bulunan kasaların önlerindeki kalabalık dikkati çekti. Kadıköy'deki birçok hobi ve kırtasiye dükkânı fiziki mesafe kuralına uygun şekilde müşterilerini kabul etti. Tam kapanmanın ardından mağazaların satışlarına çevrim içi devam edeceği öğrenildi. Hobi ürünleri satan mağazanın müdürü Mehmet Şirin, 17 gün 10 saatlik kapanma sürecinde vatandaşların, evde hobi faaliyetlerini sürdürmek için sanatsal malzeme, hobi boyama ve ahşaba çok talep gösterdiğini kaydetti. Tam kapanma kararının açıklanmasının ardından mağazada yoğun hareketlik olduğunu dile getiren Şirin “Vatandaşlar telaş hâlinde alışverişlerini yapıyor. Daha çok ahşap ve yağlı boyaları, seramik malzemeleri, fırça ve tuvalleri tercih ediyorlar. Orta ölçekli, çok fazla masraflı olmayan ürünler. Ahşap boyama çok talep görüyor” dedi. Alışveriş yapan Tuğba Abalı Aşık ise “Anne, baba ve çocuk evde etkinlik yapacağız. Tuval ve süsleme ürünleri ile akrilik boyalar aldım” diye konuştu.

Müşterilerden Berfu Ulusoy da tatile gidemedikleri için bazı malzemeler aldığını kaydederek “Dekorasyon işi yapıyorum. Onları paketliyor olacağım. Evde bu dönemi sıkıcı geçirmemeye çalışacağız” diye konuştu.