Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar Belediyesi tarafından 2011 yılında başlatılan Yaşama Destek Projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi, hiç kimsesi olmayan yaşlı kişilere kucak açmaya devam ediyor. Bağcılar Belediyesi bünyesinde oluşturulan temizlik timi, ramazan nedeniyle tempolu bir dönem geçirdi. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden 400 yaşlının evini baştan aşağı temizleyerek ramazan ayına hazırladı. Elektrikli süpürgeden halı yıkama makinesine kadar her türlü temizlik donanımına sahip ekipler, hazırlanan plan doğrultusunda evleri ziyaret etti. Önce evi süpürmekle işe başlayan görevliler, bakıma muhtaç kişilerin çamaşırları ile perdelerini yıkayıp ütüledi. Mutfak, banyo ve odaları baştan aşağı en ince ayrıntısına kadar temizlendikten sonra camlar silinerek günlük temizlik tamamlanmış oldu. Ayrıca dairenin bulunduğu binalar da virüse karşı dezenfekte edilerek steril hâle getirildi. Gördükleri hizmet karşısında hayır dualarını eksik etmeyen yaşlılar, ramazan ayını temiz ve güvenli yuvalarında huzurlu bir şekilde geçiriyor. Yaşlıların yalnız olmadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Bizim en büyük mirasımız olan yaşlılarımızı sosyal yaşamın içinde tutmak hepimizin görevi. Biz de ramazan ayının bereketinden, ikliminden en iyi şekilde yararlanmaları için onlara el uzattık. Tertemiz evlerinde huzur içinde ramazanı idrak ediyorlar” dedi. Temizlik hizmeti ramazan ayının dışında 11 ay boyunca da devam ediyor.