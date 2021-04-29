Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ

İklim değişikliğine karşı neler yapılabileceği tartışılırken, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, atık sularda koronavirüs (SARS-COV-2) analizlerinin rutin takibini yaptıklarını vurgulayarak, bir-iki hafta öncesinden vakaların herhangi bir şehirde artıp artmayacağını veya azalacağını belirleyebildiklerini anlattı. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca ise iklim değişiklindeki sel ve taşkın risklerine dikkat çekti.



İKİ HAFTA ÖNCESİNDEN VAKA TAKİBİ

Komisyon’da konuşan Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, “Atık sularda SARS-COV-2 analizlerinin rutin takibini yapıyoruz. Bunu yapmaya ilk önce Hollanda başladı, biz 7’nci ülke olarak bunu tatbike başladık. Bir seneden fazladır atık sularda bu virüsü konsantrasyonlarını tespit edebiliyoruz. İstanbul’da başladık, bütün Türkiye’ye yayıldı. Devlet Su İşleri numunelerin alınmasını sağlıyor, Pendik laboratuarımız da bu virüs analizlerini yapıyor. Bir-iki hafta öncesinden bu vakanın herhangi bir şehirde artıp artmayacağını veya azaldığını söyleyebiliyoruz” dedi.



VİRÜS SUDA YOK, ÇAMURDA VAR

Suda SARS virüsüne rastlamadıklarını da belirten Saatçi, “Suda SARS virüsüne rastlamadık fakat atık sularda rutin olarak ölçüyoruz ve dünyada ilk defa atık su çamurunda daha konsantre olduğunu yayınladık. Arşivlerde 3 tane makale çıkardık. Onun için bütün dünya şimdi atık su yerine çamurlara da yöneliyor” diye konuştu. Çamurda yapılan analizlere ilişkin de bilgi veren Saatçi, “Primer çamurda sadece bir çalışmada canlı virüs yakaladık. Bunu için bütün atık su arıtma tesislerinden numune alıyoruz, bütün Türkiye'den alıyoruz. Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne bundan bahsettik. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, bunun için bir doküman hazırlayıp atık su arıtma tesislerinde yayınladı zannediyorum. Çalışmalarımızı onlarla da paylaşıyoruz” diye konuştu.



ŞEHİR SELLERİ GELECEKTE PROBLEM OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca ise “İklim değişikliğinin bir başka yönü, sel ve taşkın risklerinde artış. Bu kaçınılmaz. Özellikle şehir sellerinin gelecekte daha problem olacağını düşünüyoruz. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, taşkın yönetim planlarını, havza ölçeğinde yapıyor. Ancak, havza ölçeğinde yapmanın yanı sıra tedbirlerin de bütüncül olarak alınması lazım. Bu planları tetkik ettiğimde, özellikle ilk yapımlarda bu bütünlüğün olmadığını görüyorum. Üst havza tedbirleri çok önemli, suyun yukarıda tutulması lazım. Yağmuru, seli taştığı yerde değil, düştüğü yerde tutabilmemiz lazım. Bunun için yukarı havza tedbirlerini, arazi bozulmasının ve ormansızlaşmanın önlenmesini, erozyonla mücadele tedbirlerini birlikte almamız gerekiyor” dedi. Akca, taşkın tahmin ve erken uyarı sistemlerinin önemli olduğuna da dikkat çekti.



YEREL YÖNETİMLER KENDİ TAŞKIN YÖNETİM PLANLARINI HAZIRLAMALI

Akça, “Taşkın yönetim planları havza ölçeğinde olduğu için şehirlerin kendilerinden kaynaklanan özel durumlarını, özel problemlerini ya da onların özel çözümlerini görmüyoruz, o ölçeğe inmiyoruz. Dolayısıyla yerel yönetimlerimizin, kendi şehirlerinin taşkın yönetim planlarını hazırlamaları gerekir. Bunu hazırlarken havza planından bağımsız olarak değil, mutlaka havza planının verileriyle o planın bir parçası olarak fakat daha geniş ölçekte hazırlanmış bir parçası olarak hazırlanmasının şehir sellerimizin önlenmesi açısından, hem kalıcı tedbirlerin, hem de taşkının önlenmesi gibi tedbirlerin etkin olarak alınması açısından önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini de kullandı.