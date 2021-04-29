Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirlerarası seyahate zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında perşembe akşamından itibaren geçerli 19 günlük 'Tam kapanma' nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasında izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti.

İzin belgesi almak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği belirtilirken genelgedeki hususlara ilişkin belgesi bulunanların e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'na iletmeleri istendi.