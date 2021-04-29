Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu akşam 19.00’da başlayarak 17 Mayıs 05.00’a kadar sürecek tam kapanma öncesi İstanbul’da semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Semt pazarlarında sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk gün boyu devam etti. Tam kapanmaya saatler kala, pazara gelen vatandaşlar en çok meyve ve sebzelik besinlere rağbet gösterirken sosyal mesafe kuralının tamamen unutulduğu görüldü.

Tam kapanmayı öğrenince elmayı ve peyniri fazla aldığını belirten Sibel Karakuşoğlu, “Elma, peynir aldım. Domates, salatalık evin diğer ihtiyaçlarını aldım. Sadece peyniri ve elmayı fazla aldım yasağı öğrenince” dedi.

Bol bol patates ve meyve aldığını ifade eden vatandaş Merve Bıyık, “Uzun bir süre dışarı çıkamayacağımız için yeteri kadar bir şeyler almaya çalıştık. Çok da stoklama gereği duymadım açıkçası marketler açık olacağı için” diye belirtti.

Tam kapanma ilan edildiğinden beri beklemedikleri kadar yoğunluk olduğunu söyleyen pazarcı esnafı Çetin Özbeyir, “Dün mesela çarşamba pazarında beklemediğimiz bir yoğunluk, yığılma vardı. Sıkıntılı bir süreç de yaşadık. Çünkü insanlar bayağı birbirine girdi. İzdiham da yaşandı. Bugün de yine yoğunluk bekliyoruz. Netice de 17 gün millet evde kalacak. Ne yiyip ne içecek. Gerçi hazırlık yapıyorlar meyve sebze alıyorlar ama ne kadar dayanacak. Marketler, manavlar açık olacak ama yine de pazara yoğunluk var” şeklinde açıklama yaptı.

Ağırlıklı olarak meyve aldığını söyleyen Alper Turhan, “17 gün çıkamayacağız maalesef, esnaf arkadaşla da şimdi görüştük. Üç perşembe pazar yokmuş. Biraz sıkıntılı. Mecbur evde kalacağız” dedi.