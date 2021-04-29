Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam kapanma sürecini geçirmek için gelenler, pandemi dönemiyle zaten nüfusu artan Kuşadası’nı daha da kalabalıklaştırdı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" öncesinde Kuşadası’nda büyük bir yoğunluk yaşandı. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, bugünden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, akın akın Kuşadası’na geldi.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı Kuşadası’nda geçirmek isteyenler, özellikle Kuştur girişi ile Davutlar kavşağında araçlarıyla yoğunluk oluşturdu. Karayolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ekiplerince müdahale edilirken, şehirler arası otobüs terminalinde de zaman zaman yoğunluk yaşandı. Kuşadası’na tam kapanma için akın edenlerin yol açtığı yoğunluk, kent içi trafiğine de yansıdı.