Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’ta esnaflık yapan Seyfettin Aksan, hiç gitmediği İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden izinsiz geçtiği gerekçesiyle ceza yedi. Aksan’ın 5 yıl önce aldığı 57 AR 204 plakalı otomobiline yakın zamanlarda 3 defa köprü, 1 defa otoyol geçiş ücreti kesildi. 6 aydır şehir dışına çıkmadığını ve hayatında kendi otomobiliyle hiç İstanbul’a gitmediğini söyleyen Seyfettin Aksan, cezayı görünce yaşadığı şaşkınlığı İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.

Durumun haber sitelerinde yer almasının ardından ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi tarafından Seyfettin Aksan’ın aracına kesilen cezanın iptal edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “29 Nisan 2021 Perşembe günü, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yayınlanan 'Gitmediği İstanbul'daki köprüden 3 defa ceza yedi' başlıklı haber doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Plakalardaki kirlenme, standart olmayan ya da üzerinde oynanmış plaka kullanılması, hız sınırlamalarının aşılması ve gişelerdeki talimatlara aykırı manevra gibi nedenlerden dolayı yanlış plaka okunması benzeri vakalar tarafımızdan düzeltilerek tahakkuk, otoyolu kullanan gerçek plaka numarasına yöneltilmektedir. Bu uygulama şirketimiz dâhil olmak üzere, Ulusal Ücret Toplama Sistemi’nin kullanıldığı tüm otoyol ve tünellerde aynı biçimde sürdürülmektedir. İHA aracılığıyla kamuoyuna yansıyan ve 57 AR 204 plakalı araç özelinde gündeme getirilen iddialar, daha önce tarafımıza aktarılmamış, 0850 502 71 00 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattı'mıza iletilmemiş olup, haberin yayınlanması ile birlikte incelemeye alınmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinden Türkiye Noterler Birliği sisteminde yapılan sorgulama sonucu 57 AR 204 plakalı araç ile geçiş görüntülerinde tespit edilen araç arasında marka, model farklılıkları olduğu görülmüştür. Aracın, 15 Aralık 2020 tarihinde 2 adet ve 2 Nisan 2021 tarihinde 1 adet olmak üzere toplam 3 adet otoyol geçişi tespit edilmiştir. Tüm bu incelemeler sonucunda habere konu olan 57 AR 204 plakalı araca yönelik ihlalli geçiş işlemleri durdurulmuştur. Bu gibi durumlarla karşılaşan ve plakasının kopyalandığı, plaka üzerinde oynama yapıldığı kanaatinde olan kişilerin konuyu Cumhuriyet Savcılıklarına taşımalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.