Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, infaz koruma memuru Soner Hayta, cezaevinde rüzgardan dolayı devrilen kilolarca ağırlıktaki demir kapının altında kalarak yaşamını yitirdi. Hayta’nın ölümünün ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Afyonkarahisar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve bazı ceza infaz koruma memurlarının katılımıyla Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi bahçesinde tören düzenlendi. Hayta’nın cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutla tören alanına getirildi. Hayta’nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Erzurum’a gönderildi.

Bakan Gül taziye mesajı yayınladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından olayla ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Bakan Gül paylaştığı taziye mesajında, "Görevi başında elim bir kaza sonucu vefat eden personelimiz İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta'ya, Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.