Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Gülşehir ilçesinde silahla tehdit suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan S.C. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.C. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Gülşehir’de 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
30.04.2021 - 18:05 | Son Güncelleme: 30.04.2021 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı.
Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Gülşehir ilçesinde silahla tehdit suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan S.C. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.C. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Etiketler : Gülşehir,
786772 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786772.aspx
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