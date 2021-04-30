Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kandıra ilçesi Kırkarmut Sucuali Sapağı mevkiinde meydana geldi. Abdulsavip M. idaresindeki minibüs, 5 işçi ile birlikte yola çıktı. Yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Abdulsavip M, elektrikli direğine çarptı. Araç içerisinde bulunan işçiler yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 1'i ağır 5 yaralı işçi, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.