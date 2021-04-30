Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Muratlı-Müsellim karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce darp ve gasbedilen Jandarma uzman çavuş C.A, kafa travması geçirdi. Darp sonrası kendi imkânları ile hastaneye giden C.A. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ndeki ilk müdahalesinin ardından kafa travması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavisi yapılan uzman çavuş taburcu oldu. Şüpheliler ise tek tek yakalandı. Zanlıların üzerinde uzman çavuşa ait tabanca ele geçirilirken telefonu parçalanmış hâlde bulundu. Jandarma Karakolu’nda işlemleri tamamlanan H.K, M.G, C.U, İ.A, İ.K, S.I, B.K, B.T, S.Ç, İ.K, P.K. ve U.K., bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muratlı Adliyesi’ne sevk edildi.



