Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, babası Ali Cüneyd Taha’ya ait motosikletin çevresinde oyun oynayan Abdurrahman Taha, motosikletin devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri küçük çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan küçük çocuk hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen küçük çocuğun cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Küçük Abdurrahman’ın cenazesi Yeşilkent Mezarlığından defnedildi.