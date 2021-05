Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi genelinde balıkçıların başının belası olan ve avcılık faaliyetlerini neredeyse tamamen durduran deniz salyası, İzmit Körfezi’ni neredeyse tamamen etkisi altına aldı. Denize kıyısı olan hemen hemen her ilçede görülen deniz salyası, Gebze ilçesi Eskihisar açıklarında da denizin yüzeyini kapladı. Suyun yüzeyini tamamen kahverengiye boyayan deniz salyası yüzünden, tekneler kıyıdan ayrılamıyor. Denizin kendi kendini temizleyememesi nedeniyle de balıkçılar, bu tabakanın rüzgarla birlikte dağılmasını bekliyor.

“Ciddi bir şekilde yayılmalar var”

Her yıl bahar aylarında deniz anaları ve planktonların öldüğünü söyleyen Gebze Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Muzaffer Topuz, “Bu mevsimsel olarak her yıl rutin olarak gerçekleşen bir doğal olaydır. Fakat Körfez’de kumsallar, sahiller kalmadığı için, doldurulduğu için bu artık denizde rüzgara göre değişik yerlere toplanmaktadır. Son 1 aydır kanalda, rüzgar almayan koylarda tamamen ciddi bir şekilde yayılmalar var. Bu her zaman olan bir olay fakat bu sene bu kadar çoğalmasının sebebi karanın olmaması, kumsalın olmaması, her yerin dolması. Bir de ayrıca iklimsel olarak rüzgarların az olmasıyla bu Körfez içerisinde kalmaktadır” dedi.

“Rüzgarın çıkmasını bekliyoruz”

Bunların balıkçılara büyük zarar verdiğini vurgulayan Topuz, “Normal teknelere de zarar vermektedir. Motor filtrelerini tıkadığı için motorların sürekli bozulmasına sebep oluyor. Balıkçılar uzun zamandır ağ atamıyor burada, çünkü ağı kaldıramıyorlar. Tabii uzun vadeli baktığınız zaman bu durum balık popülasyonu için biraz daha iyi fakat balıkçılar için şu anda bir mağduriyet oluşturmakta. Çünkü hiçbir gelirleri olmayan insanlar, zaten burada balık popülasyonu azaldı, her geçen gün azalmakta, bundan dolayı da hiçbir şekilde ağcılık, balıkçılık yapamadığı için de zor durumdalar. Zaten denize baktığınız zaman bu yasaklarda balıkçıların tamamı gıda zinciri doğrultusunda balık avcılığı için denize çıkabiliyorlar. Ama baktığınız zaman şu anda denizde olan kimse yok. Ağ atamıyorlar, oltalar zaten lezle doluyor. Onun için rüzgarın çıkmasını bekliyoruz. Aksi durumda bu yaklaşık 1 aydır burada, 1 ay daha burada kalmaya devam eder” diye konuştu.