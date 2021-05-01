Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Merkez Mahallesi’ndeki bir kafeteryanın açık olduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Çınar Sokak’taki mekana baskın düzenledi.

Yasağı delenlere 52 bin 35 lira ceza

Baskında polis ekipleri, içeride 15 kişinin oturduğunu, sosyal mesafe kurallarına uymadığını ve sokağa çıkma yasağını deldiğini gördü. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından içeridekilere “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası uygulandı. Fatih S’nin sahibi olduğu işyeri ise Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi. Baskın ise kameralara yansıdı.