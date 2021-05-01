Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece özel bir hastanede böbrek yetmezliği hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Siirt nüfusuna kayıtlı Gurbet Dadan (60) İstanbul’daki defin işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla memleketi olan Siirt’e gönderildi. Siirt merkez Çarşı Camii’nde yakınlarının cenazesini bekleyenler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. İddiaya göre, 2 gün önce vefat eden Gurbet Dadan ile birlikte aynı hastanede 4 kişi daha vefat edince, Gurbet Dadan’ın cenazesi ismi ismiyle aynı olan kişinin cenazesi ile karıştırıldı ve Siirtli vefat etmiş kişinin cenazesi Sakarya’ya, Sakaryalı vefat etmiş kişinin cenazesi Siirt’e gönderildi.

2 gündür cenazeleri bekleyen yakınları, cenazenin üstünde ismi aynı ama soyismi farklı olduğu görünce cenazelerin karıştırıldığı ortaya çıktı. Bu duruma tepki gösteren cenaze yakınlarının defin işlemleri yarıda kaldı. Cenaze aracı şoförü ise cenazeyi Sakarya’ya götürmek üzere yola çıktı.