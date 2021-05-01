Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sümbül Hatun Camisi'ne son bir hafta içerisinde iki defa girerek imam odasına vatandaşların Ramazan ayı dolayısıyla fitrelerini koydukları para zarfları içerisinde bulunan 850 TL parayı çaldı. Yaşanan hırsızlık üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şahsın kimliğini tespit etti. Birçok değişik hırsızlık olayından kaydı bulunan H.U., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. H.U., emniyetteki işlemlerinin ardından, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Hırsızlık suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.U., tutuklanarak Amasya cezaevine gönderild