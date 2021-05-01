Edinilen bilgiye göre, K.A. (30) isimli şahıs ile halasının oğlu Hakan Cansın Eğmir (26) arasında elektrik sayacının sökülmesi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu K.A., Hakan Cansın Eğmir'e av tüfeği ile 2 el ateş etti. Eğmir, olay yerinde hayatını kaybederken, K.A. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kuzenler arasındaki "elektrik sayacı" kavgası kanlı bitti: 1 ölü
01.05.2021 - 22:06 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 22:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Göynükören köyünde bir kişi, elektrik sayacının sökülmesi sebebiyle çıkan kavgada kuzenini av tüfeğiyle öldürdü.
Etiketler : kütahya,kuzen,Hakan Cansın Eğmir,
787073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787073.aspx
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