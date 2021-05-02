Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Şehitleri caddesi üzerinde bulunan Bodrum Vergi dairesinde dumanlar yükseldi. Çevredeki vatandaşlar tarafında fark edilen dumanları kısa süreli paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlarını durumu itfaiyeye bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi ve zabıta ekipleri olay yerine gitti. Zemin katta çıkan yangına hızlıca müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Resmi evrakların bulunduğu bölüme sıçramadan yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.