Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz hafta cuma günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Musa Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 yaşlarındaki çocuğunu dışarıya çıkartıp dolaştırmak istedi. Baba ve oğul bulvar üzerindeki kaldırımda yürüdüğü esnada kendilerini takip ederek yanlarına yaklaşan bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların havada uçuştuğu saldırıda Kılıç’ın karşılık vermesi ile çatışma çıktı. O esnada silahının tutukluk yapması ve Kılıç’ın “Çocuğum var yapma” diye bağırması üzerine saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Yaşananların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın hemen sonrası bulvar üzerinde olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, elinde silahla kaçan Musa Kılıç’ı etkisiz hale getirerek yakaladı. Gözaltına alınan Kılıç’ın ilk ifadesinde saldırgan şahsı tanımadığını, memlekette husumetli olduğu bir kişinin tuttuğu bir tetikçi olabileceğini söylemesi üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Beyoğlu polisi saldırganı kısa sürede yakaladı

Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu polisi, saldırgan şahsın olayın öncesinde Audi marka bir lüks otomobille bulvara geldiğini belirledi. Otomobilin plakasından yola çıkan polis ekipleri, içerisindekilerin ise İbrahim A. (18) ve Bayram K. olduğunu tespit etti. Şahısların kimliklerinin belirlenmesinin ardından çalışmalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İbrahim A’yı İmrahor Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İbrahim A.'nın saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini, olaydan sonra tabancayı Büyük Bayram Sokak üzerine atarak kaçtığını ve Musa Kılıç ile köyden husumetli olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyette “hırsızlık” suçundan çok sayıda kaydı olan İbrahim A, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

Çatışma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde baba ve oğul kaldırımda yürüdüğü esnada bir şahıs arkalarından yaklaşıyor. Şahıs tabancasını doğrultarak ateş etmeye başlıyor. Tabancanın tutukluk yaptığını gören baba ise tabancasını çekerek karşılık veriyor. Karşılık vermesinin ardından saldırgan şahıs sokağa girerek kaçıyor. Baba ise panikle çocuğunu kaldırımda bırakıp bulvarın karşı istikametine doğru kaçıyor. Vatandaşlar da panikle kaçışıyor.