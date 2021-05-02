Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayın Ağaç, ” 27 Nisan 2021 tarih ve 89780865-153-7576 sayılı İçişleri Bakanlığının yazısı, İşitme Cihazları satış ve uygulama merkezlerini kapanmadan muaf tutarken İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu, 30 Nisan 2021 tarihinde “Acele” başlığıyla bu muafiyeti kaldırarak binlerce kişiyi İşitme sorunuyla başbaşa bırakmıştır,”dedi.

İşitme kaybının sadece ilerleyen yaşlarda görülen bir hastalık olmadığını, tüm yaş gruplarında görülebilen bir sağlık sorun olduğunu, Ülkemizde her yıl yeni doğan bebeklerden bile üç bine yakın bebeğin işitme sorunuyla aramıza katıldığını, okul çağındaki çocukların, gençlerin, aktif çalışanların, meslek sahiplerin, doktorların, emniyet mensuplarının, iş adamları vs tüm meslek mensuplarının işitme sorunu yaşayan bireyler olarak hayatlarına işitme cihazı desteğiyle devam etmekte olabildiklerini belirten Mehmet Emin Ağaç;”Covid 19 salgının başladığı günden bugüne kadar Türkiye’de genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 1600 ruhsatlı işitme merkezi hijyen kuralları dahilinde, tüm Covid önlemlerini uygulayarak, alanında uzman sağlık çalışanları tarafından diğer tüm sağlık kuruluşları gibi fedakarca hizmet vermektedir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından işitme merkezlerinin tam kapanma süresinde muafiyetinin iptal edilmesinin anlaşılacak bir yanı yoktur. İşitme merkezlerinin 17 gün kapalı tutulması, bu süreçte işitme kaybı yaşayan bireylerinin sorunlarını iletebileceği bir merkezin bulunmaması, işitme cihazı kullanan binlerce insanı ve onlarla birlikte ailelerini mağdur edecek, telafisi olmayan sonuçlara yol açabilir” dedi.

İşitme Cihazları Akustik ve Odyoloji Dernek Başkanı Ağaç; “İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezleri; yalnızca işitme cihazı satılan yerler değil aynı zamanda işitme kayıplı ve işitme engelli vatandaşlarımızın problemlerine çözüm buldukları, dertlerini anlatabildikleri ve teknolojinin beraberinde getirdiği uyarlama ihtiyaçlarını giderdikleri yerlerdir. Bu sebeple; ister mevcutta işitme cihazı kullanıcısı olsun, ister de işitme cihazı kullanıcı adayı olsun tüm vatandaşlarımız 17 gün gibi uzun sayılabilecek bu süreçte işitme hizmeti almaktan alıkonulmamalıdır. Kulaklarımızı kapatarak birkaç dakika dahi zor dayandığımız bu dünyada işitme problemi yaşayan milyondan fazla vatandaşımızı neredeyse 17 gün olası problemlerinde sessizliğe terk etmek doğru olmayacaktır. ” dedi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı herhangi bir kurum ya da hastanenin işitme cihazının uyarlamasını, tamirini ve ayarlamasını yapamayacağı belirten Mehmet Emin Ağaç;

- İşitme kaybı değişen ya da işitme cihazının ayarlarını değiştirmek isteyen işitme problemli vatandaşlarımız asgari 17 gün daha beklemek zorunda kalacaklardır.

- İşitme cihazının olası bir yedek parça, pil ve sarf malzeme ihtiyaçları tam kapanma sona erene dek giderilemeyecektir, bu da en basit bir eksiğin bile yaklaşık 2-3 hafta işitme problemli bireyin sessizliğe gömülmesi demek olacaktır.

- Halihazırda işitme cihazı tamir için teknik serviste bulunan bireyler tamir süresinin haricinde 17 gün daha sessizlikte kalmaları gerekecektir.

- İşitme Cihazı raporu geçerlilik süresi 10 gün olduğu için Kapanma öncesinde reçete almış vatandaşlarımız Kamu hastanelerini ziyaret ederek reçetelerini yenilemek zorunda kalacaklardır.

Covid 19 salgınının ülkemizde görüldüğü 2020 yılının ilk günlerinde kapalı olan işitme merkezlerinin kapısına polis eşliğinde ağlayarak gelen yaşlılar ve çocukların yaşadığı mağduriyet ve ortaya çıkan acı tablo bir kez daha hatırlanmalıdır.

Kapatma kararından acil olarak dönülmesi başta işitme sorunu yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere sağlıklı bir toplum arzusu içinde olan tüm halkımızın acil beklentisidir.