Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy Mahallesi sakinleri, su yüzeyinde ve kıyıda çok sayıda ölü balıkla karşılaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, sudan numune aldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakkı Sarıoğlan, balık ölümlerini araştıracaklarını söyledi. Öte yandan göl kıyısındaki ölü balıklar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.