Karaisalı ilçesinde yaşayan Hüseyin Çelebi demir bükme makinesi ile çalıştığı sırada sol eli makinede sıkıştı. Çelebi, 112 Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğraşlara rağmen Çelebi'nin eli sıkıştığı yerden çıkmayınca, durum Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekiplerine bildirildi. Can-Kur ekipleri, hastaneye giderek elin sıkıştığı demiri mini spiral makinesiyle keserek çıkardı.
Adana'da eli demire sıkışan inşaat işçisini Can-Kur ekipleri kurtardı
02.05.2021 - 23:09 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 23:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da elini sıkıştığı demirden çıkaramayan inşaat işçisinin yardımına Can-Kur ekipleri yetişti.
Etiketler : adana,haberler,işçi,
787299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787299.aspx
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