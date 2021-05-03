İlçeye bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney (10) kayboldu. Çocuğu bulamayan yakınları durumu 112 Acil Servise bildirdi. Ormanlık arazide kaybolan çocuğu bulmak için jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler arama çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları öğle saatlerinden itibaren devam ediyor. Bu arada, Burdur Valisi Ali Arslantaş da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı, aileyi teselli etti.
Burdur'da kaybolan otizmli çocuk için arama başlatıldı
03.05.2021 - 02:35 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
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787314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787314.aspx
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