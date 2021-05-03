Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu üzeri Beydeğirmeni köyü kavşağında meydana geldi. Kazada; Salih Demir (73) yönetimindeki 58 SD 646 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Traktör de bulunan Yusuf Keskin (69) olay yerinde, sürücü Demir ise Suşehri Devlet hastanesinde öldü.

Kazada ölen her iki kişinin sahurlarını yaptıktan sonra tarla sulamak için Beydeğirmeni köyünden çıkarak tarlalarına gittikleri öğrenildi.