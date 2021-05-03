Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Deveboynu Burnu açıklarındaki yelkenli teknede, bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 29 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen teknedeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 29 sığınmacı kurtarıldı
03.05.2021 - 20:01 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 20:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 29 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Etiketler : çanakkale,haberler,göçmen,
787499 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787499.aspx
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