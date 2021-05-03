Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Deveboynu Burnu açıklarındaki yelkenli teknede, bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 29 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen teknedeki 2 şüpheli gözaltına alındı.