Olay, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Talha Arslantaş (12) 13. katta bulunan evlerinin balkonundan dengesini yitirerek aşağı düştü. Arslantaş ailesi hemen durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Talha’nın öldüğünü tespit etti. Olay yerinde polisler incelemesini bitirdikten sonra Talha’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
13. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
03.05.2021 - 23:18 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da 12 yaşındaki çocuk, 13. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Talha Arslantaş (12) 13. katta bulunan evlerinin balkonundan dengesini yitirerek aşağı düştü. Arslantaş ailesi hemen durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Talha’nın öldüğünü tespit etti. Olay yerinde polisler incelemesini bitirdikten sonra Talha’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Etiketler : adana,
787530 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787530.aspx
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