Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sokaklarda yaşayan 30 yaşındaki İbrahim Söylemez, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildi. Kimliği ve bir miktar parası çalınarak darp yarası alan Söylemez, daha sonra geceyi geçirmek için bir çöp kutusunun yanına yattı. Ateş’in çöp kutusu yanında yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hem darp edilen hem de parası alınan İbrahim Söylemez’e yardım eli uzattı. Ekiplerin yardım çağrısına karşılık veren Söylemez, Covid-19 testi yapılmak üzere Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Söylemez, test işlemlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Erkek Barınma Evi’ne götürülecek.

Öte yandan polis ekipleri, İbrahim Söylemez’i darp ederek parasını gasp eden şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.