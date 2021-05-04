İlçenin tanınmış ve sevilen esnaflarından ayrıca eski siyasetçilerden Selim Gün ve oğlu Muttalip Gün, yaklaşık 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan baba oğul koronavirüse karşı verdikleri mücadeleyi kaybederek ikişer gün arayla hayatını kaybetti. Uzun yıllardır ilçede esnaflık yapan baba ve oğulun ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Baba ve oğlu 2 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
04.05.2021 - 16:02 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde koronavirüse yakalanan baba oğul kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bilecik,koronavirüs,baba,oğul,
787708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787708.aspx
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