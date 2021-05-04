Alınan bilgiye göre, Ferizli İlçesi Bakırlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde traktörüyle tarlaya giden 80 yaşındaki Şaban Uygun’un kullandığı traktör henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında yaşlı adam traktörün altında kalarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralıyı Uygun, ambulansla Ferizli İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
04.05.2021 - 16:39 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde traktörün devrilmesi neticesinde yaralanan 80 yaşındaki çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : traktör kazası,kaza,
787717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787717.aspx
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