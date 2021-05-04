Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış Tohma çayının taşmasına neden oldu. Yağmur sularının Sivas-Malatya karayoluna taşıdığı balçık nedeniyle trafik bir süre durdu. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan ilçede köprüler, menfezler, köy ve mahalle yolları da hasar gördü. İlçe Özel İdaresi ve Gürün Belediyesi ekipleri, sel sularının yollara taşıdığı balçık ve hafriyatların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Sivas’ta sağanak yağış taşkınlara neden oldu
04.05.2021 - 20:43 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış taşkınlara neden oldu, Sivas-Malatya karayolu bir süre araç ulaşımına kapandı.
Etiketler : Sivas,
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