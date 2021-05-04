Meteoroloji, sabah saatlerinde rüzgarın 60 kilometre hızla eseceği tahmininde bulundu. Ardından şehirde ara ara gök gürültülü sağanak başladı. Kuvvetli esen rüzgar da fırtınaya dönüştü. Keban Baraj Gölü'nde Elazığ-Tunceli Pertek arası yolcu ve yük taşıyan feribotlar fırtınada savruldu. Feribotlar çarpışırken arada kalan bir teknenin hasar görmemesi için Jandarma ekipleri yoğun çaba sarf etti. Neyse ki olay maddi hasarla atlatıldı
Keban Barajı Gölü'nde faciadan dönüldü: İki feribot çarpıştı
04.05.2021 - 21:16 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da etkili olan fırtına faciaya sebep oluyordu. Şiddetli rüzgarda savrulan feribotlar iskelede birbirine çarptı.
Etiketler : Elazığ,Tunceli,Keban Barajı,feribot,fırtına,rüzgar,kaza,
787767 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787767.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER