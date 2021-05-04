Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, sabah saatlerinde rüzgarın 60 kilometre hızla eseceği tahmininde bulundu. Ardından şehirde ara ara gök gürültülü sağanak başladı. Kuvvetli esen rüzgar da fırtınaya dönüştü. Keban Baraj Gölü'nde Elazığ-Tunceli Pertek arası yolcu ve yük taşıyan feribotlar fırtınada savruldu. Feribotlar çarpışırken arada kalan bir teknenin hasar görmemesi için Jandarma ekipleri yoğun çaba sarf etti. Neyse ki olay maddi hasarla atlatıldı