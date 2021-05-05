Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.