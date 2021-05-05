Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde oturan 15 yaşındaki Yusuf Çelik’e 1 buçuk yaşında her iki kulağındaki yüzde 90 işitme kaybı nedeniyle değeri 30 bin lira olan işitme cihazı takıldı. Cihaz sayesinde duymaya başlayan ve hayatını idame ettiren çocuk, geçen 1 Şubat günü arkadaşlarıyla oynamak için parka gitti. İddiaya göre çocuklar arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sırasında başka mahalleden tanımadığı bir çocuk, Yusuf'un kulağındaki işitme cihazını alarak kaçtı. Ağlayarak eve gelen çocuk durumu annesine anlattı. Anne cihazı bulmak için her yeri aradı ancak cihaz bulunamadı. Aile bunun üzerine durumu Akıncılar Polis Merkezi Amirliği’ne bildirdi fakat çevrede güvenlik kamerası olmaması nedeniyle küçük çocuğun işitme cihazı 3 aydır bulunamadı.

“Eve ağlayarak geldi”

Anne Hatice Demirci, aylardır oğlunun duymadığını belirterek, “Oğlum 1 buçuk yaşında ameliyat oldu ve devlet bize bu cihazı verdi. Olay günü oğlum parka gitmiş ve orada arkadaşları arasında kavga çıkmış. Bir çocuk cihazını çalmış gitmiş. Eve ağlayarak geldi durumu anlattı. Karakola gittim ama bir sonuç çıkmadı” diye konuştu.

Oğlunun duymasını istediğini söyleyen anne Demirci, “Aziz mübarek günlerde bir yardım bekliyorum. Sadece oğlum duysun bir anne olarak bu bana yeter. Cihazın değeri 30 bin lira ve onu da alamıyorum. İşitme engelliler okuluna gidiyordu, şu anda ona da gitmiyor. Arkadaşları arasında da mahcup oluyor” ifadelerini kullandı.

Cihazı çalan kişiye de seslenen Hatice Demirci, “O cihazı çalanı Allah’a havale ediyorum. Benim oğlumu böyle yarım bıraktığı için Allah onun hakkından gelsin. O cihaz onun bir işine yaramaz. Benim oğlum zaten yarım şu anda, daha kötü halde bıraktı” dedi.

İşaret diliyle konuşabilen Yusuf Çelik ise yeni bir cihaz istediğini söyledi.