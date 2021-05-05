Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, H.B'nin kullandığı 45 E 3233 plakalı otomobil, Manisa-Gürle Mahallesi yolunda devrildi. Kazada sürücü H.B. ile otomobildeki A.T, U.S, S.K. ve B.C. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yararlılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.