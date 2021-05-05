Alınan bilgiye göre, H.B'nin kullandığı 45 E 3233 plakalı otomobil, Manisa-Gürle Mahallesi yolunda devrildi. Kazada sürücü H.B. ile otomobildeki A.T, U.S, S.K. ve B.C. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yararlılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Manisa'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
05.05.2021 - 20:24 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 20:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Etiketler : manisa,kaza,haberler,yaralı,
788038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788038.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER