Olay, Camikebir Mahallesi Zafer Sokak'ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın çatı katında bir kişi asılmış halde komşuları tarafından bulundu. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin 62 yaşındaki Ümit Fırat olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kuşadası'nda bir kişi asılmış halde bulundu
05.05.2021 - 23:46 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 23:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi asılmış halde bulundu.
Etiketler : Aydın,
788069 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788069.aspx
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