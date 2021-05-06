Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, 20 yılı aşkın süredir ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Vakıf, özellikle savaş mağduru Irak ve Suriyelilere desteklerde bulunuyor. Ramazan ayında 70 binden fazla aileye yardım kolisi dağıttıklarını belirten Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir “Malum pandemiden dolayı birçok kişi çalışamıyor. Ama devletimiz var olsun, muhtaç insanlara yardımcı oluyor. Ancak son zamanlarda bazı provokatörler ortaya çıktı; “Devlet şunu vermedi, bunu vermedi’ diyor. Bunlar, devletimizi, Cumhurbaşkanı’mızı yıpratmaya çalışan dış mihrakların maşaları. Bunların bağlantıları yurt dışında… Bizim hakkımızda bile yalan haber yapıyorlar. Oysa biz sadece aracıyız. İş adamları, belediyeler ve kurumlar tarafından bağışlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bir fakir ailenin evine bir tas çorba koymak için çaba sarf ediyoruz. Keçiören, Mamak ve Altındağ Belediyesi bize bir şey veriyorsa onu dağıtmak zorundayız. Özellikle bu virüs zamanında sokak sokak gezerek yoksullara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah hayırseverlerden ve devletimizden razı olsun” şeklinde konuştu.