Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize İkizdere’de taş ocağı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddiaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün cevapladı. Eyigün “Rize İyidere Lojistik Limanı”na ilişkin de kamuoyunda çıkan haberlerin yalan ve yanlış olduğunu belirterek “Proje hem bölgedeki illerin ekonomisine hem de ülkedeki ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacak. Proje ile Rize’de liman faaliyetlerinde hizmet veren işletmelerde ilk etapta 1.000 kişi doğrudan, 8.000 kişi de dolaylı istihdam edilecek. Bölge halkının çevresel endişeleri olmasını anlayışla karşılıyoruz. Fakat endişe edecek bir durum yok. Liman, çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor” dedi. Projenin, pek çok yeni işletmenin açılmasına ön ayak olacağına ve istihdamı sürekli artıracağına dikkati çeken Eyigün “Bölgemizde liman faaliyetlerinin artması, bütün üretim ve ticaret faaliyetlerini ateşleyecektir. Limanımızla birlikte şehrimize 13 milyon ton ka-pasiteli bir lojistik merkez de kazandırılacaktır” şeklinde konuştu. İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ham madde üretim izni, taş ocağı için de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun alındığını belirten Eyigün, çevreye asla zarar verilmeyeceğini ve çalışmalardan etkilenen her 10 ağaç için 100 ağaç dikileceğini aktardı.