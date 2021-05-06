Bursa'nın Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde korona virüse aldırış etmeden hıdırellez eğlencesi yapan roman vatandaşların rahatlığı pes dedirtti. Yaklaşık yüz kişilik grup, sokak ortasında sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak dans edip, şarkılar söyledi. Ayrıca kimsede maske bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülenirken, görüntüler sosyal medyada tepki cekti.
Tam kapanmayı ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp hıdırellez eğlencesi düzenlediler
06.05.2021 - 08:11 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 08:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da korona virüse aldırış etmeyen roman vatandaşların hıdırellez eğlencesi, pes dedirtti.
Etiketler : bursa,tam kapanma,hıdırellez,
788122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788122.aspx
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