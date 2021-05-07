Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bingöl- Genç Karayolu Kömür Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ A.’nın kullandığı otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen Şakir Zoroğlan İle Yusuf Yüksel’e çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte yayalar yaralandı.3 yaralı ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti..

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.