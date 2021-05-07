Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 03:00 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Olgunlar Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait büfede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken alev alev yanan büfe kullanılamaz hale geldi.

Yangın öncesi hırsızlık iddiası

Çevredeki vatandaşlar tarafından büfeye gün içinde hırsızlık girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.