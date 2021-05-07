Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sis ve puslu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29