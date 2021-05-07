Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın ilk çilekleri 19 Mayıs ilçesinde hasat edilmeye başlandı. Karı-koca çilek üretimi yapan Süleyman ve Emine Yazıcı çifti 4 yıldır 1,5 dönümlük arazilerinde yılda yaklaşık 5 ton çilek üretiyorlar. Her gün kızaran çilekleri topladıklarını ifade eden Yazıcı çifti, çileleri pazara götüremeden yoldan geçen geçen tarafından satın alındığını, bazen de talebe yetişemediklerini söylediler.

“Yoldan geçen sürücüler çileğe yoğun ilgi gösteriyor”

Çilek satışı için pazara ihtiyacı olmadığını dile getiren çiftçi Süleyman Yazıcı, “Emekliyim, toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Çilek üretme fırsatını Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü sundu. 4 senedir çilek üretiyoruz. Verimi, diğer meyvelere oranla daha güzel. Başka meyvelerle de uğraştık ama en güzel bu çıktı. Bir de pazarlama sorunu asla yaşamıyoruz. Tarlamız yolun kenarında olduğu için hiçbir sorun yaşamıyoruz. Pazara da gitmiyoruz. Yolun kenarında çileğimi satıyorum. Yoldan geçen sürücüler çileğe oldukça rağbet gösteriyor. Gelip geçen uğrayıp çileğini alıyor. Satmak ve pazarlamak ile ilgili hiçbir sorunum yok. Tarlamdaki tüm çilekler yoldan geçenlerin almasıyla bitiyor. Ben günlük topluyorum, günlük de satıyorum. 1,5 dönümlük alanda çilek üretiyorum. 7 bin fidede hastalık vurmazsa yılda 4-5 ton çilek üretiyorum. Geçen sene çileğin kilosunu 10 TL’den satmıştık. Bu sene henüz fiyat belirlemedik. Kilosunu 10-15 TL’den satabiliriz” dedi.

“Pazar sıkıntımız yok, talebe yetişemiyoruz”

Pazarlama sıkıntılarından daha çok talebe yetişme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden çiftçi Emine Yazıcı, “Çileği elden satış yapıyoruz. Tanıdık ve akrabaların yanı sıra yoldan geçenlere çilek satıyoruz. Pazara gitme gibi bir sıkıntımız yok. Satma konusunda hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Daha çok yetiştirmede sıkıntı yaşıyoruz. Çilekte en büyük zahmet bana göre toplamak. Toplaması zor ama satıp, parayı alınca güzel oluyor” diye konuştu.